У напівпрозорій сукні та з гарним укладанням: Розі Гантінгтон-Вайтлі з коханим прийшла на бій Усик – Ф'юрі

Модель та її бойфренд прийшли повболівати за британського боксера.

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – та її коханий – 57-річний актор Джейсон Стейтем – прилетіли приватним літаком до Саудівської Аравії, де відбувся бій-реванш між боксерами Олександром Усіком та Тайсоном Ф'юрі. Зважаючи на все, пара підтримувала останнього, адже він, як і вони, англієць.

instagram.com/rosiehw

Як все минуло, модель показала у своєму Instagram.

Розі та Джейсон стежили за боєм, сидячи в першому ряду.

instagram.com/rosiehw

Для такої події Гантінгтон-Вайтлі обрала довгу чорну сукню-водолазку, розшиту кристалами, через яку просвічувалася її спідня білизна. Це вбрання від бренду Alaïa, його вартість складає 2900 євро. Свій вечірній образ модель доповнила клатчем-серце теж від цього бренду, гарним укладанням з локонами та макіяжем з рожевою помадою. Джейсон же одягнув темно-синій костюм у смужку та сорочку, а завершили його образ сонцезахисні окуляри.

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

Цікаво, що таку саму сукню обрала для свого виходу на червону доріжку Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі Джорджина Родрігес. Свій образ вона доповнила бежевими босоніжками, яскравим макіяжем, довгим червоним манікюром, прикрасами із діамантами та укладанням на один бік.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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