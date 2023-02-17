У напівпрозорій сукні та з пірсингом у носі: Тоні Гаррн на червоній доріжці

Манекенниця відвідала показ фільму "Іди до мене, дитинко" з Енн Гетевей у головній ролі, який відкривав 73-й кінофестиваль Берлінале.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

Гранн одягла чорну напівпрозору сукню від Giorgio Armani, верх якої складався з прозорої тканини та ліфа зі стразами та максіспідниці теж зі стразами та паєтками. Лук Тоні доповнила взуттям із квадратними шкарпетками, чорним манікюром, кількома каблучками на пальцях та сережками-висячками. У носі Гаррн був пірсинг, швидше за все, це сережка-обманка, кілька таких самих сережок були на одному вусі. Дівчина зробила вечірній макіяж та укладання з мокрим ефектом.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

На доріжці в день відкриття фестивалю ми також бачили Енн Гетевей та голову членів журі Крістен Стюарт.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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