У напівпрозорій сукні та з сумкою Chanel: Пенелопа Крус сяяла на фестивалі

49-річну іспанську акторку заскочили в готелі Hotel du Palais Biarritz під час 1-го Міжнародного кінофестивалю "Нові тумани" в Біарріці.

На публіці знаменитість з'явилася у напівпрозорій максісукні з принтом від Chanel, коли позувала на фотосесії, доповнивши образ чорними босоніжками на платформі та маленькою рожевою сумкою від Chanel.

Пенелопа Крус розпустила своє каштанове волосся, зробила макіяж і одягла гарні сережки у формі квіток у вуха. У неї був червоний манікюр, а на пальці також сяяла каблучка.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

На фестивалі Пенелопа Крус також сяяла у чорній шкіряній мінісукні з глибоким декольте, великими ґудзиками та кишенями спереду і мала дуже ефектний вигляд.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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