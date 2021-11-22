У напівпрозорій сукні від David Koma: Олівія Родріго на музичній премії

У напівпрозорій сукні від David Koma: Олівія Родріго на музичній премії

У США відгримів один із головних концертів року.

18-річна Олівія Родріго вперше вийшли на сцену церемонії American Music Awards, де виконала свою емоційну пісню Traitor. На церемонії вона була номінована одразу в семи категоріях: "Артист року", "Улюблена популярна пісня", "Новий артист року", "Улюблене музичне відео", "Улюблений попальбом", "Улюблена поппісня", "Улюблений попвиконавець". У результаті перемогу Олівія здобула у номінації "Найкращий новий виконавець".

На червоній доріжці перед початком заходу Олівія з'явилася у ефектному блакитному вбранні від бренду David Koma. Напівпрозора сукня на бретельках була повністю розшита лелітками, а її поділ прикрашало страусове пір'я. Під сукнею в Олівії були високі труси в тон вбрання.

Олівія Родріго / Getty Images

Завершили цей образ сріблясті босоніжки, ніжний макіяж на обличчі, великі сережки з камінням та укладання легкими кучерями.

Олівія Родріго / Getty Images

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