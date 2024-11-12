У напівпрозорій сукні від Zuhair Murad: Джессіка Альба у ніжному образі завітала на галавечір

43-річна акторка у гарному вбранні сяяла на заході.
Джессіка Альба відвідала галавечір Baby2Baby Gala, який відбувся у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи вона обрала темно-пудрову напівпрозору сукню максі від бренду Zuhair Murad, прикрашену блискітками. Вбрання було без бретельок і мало пікантне декольте. На шиї у неї була довга накидка в тон.
Акторка уклала волосся у гарні локони, зробила макіяж із пишними віями, вуха прикрасила діамантовими сережками, а зап'ястя – браслетом.
Нагадаємо, Джессіка Альба у яскравому барбі-образі сходила на ранкове шоу.
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