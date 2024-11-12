У напівпрозорій сукні від Zuhair Murad: Джессіка Альба у ніжному образі завітала на галавечір

43-річна акторка у гарному вбранні сяяла на заході.

Джессіка Альба відвідала галавечір Baby2Baby Gala, який відбувся у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала темно-пудрову напівпрозору сукню максі від бренду Zuhair Murad, прикрашену блискітками. Вбрання було без бретельок і мало пікантне декольте. На шиї у неї була довга накидка в тон.

Джессіка Альба / Фото: Associated Press

Акторка уклала волосся у гарні локони, зробила макіяж із пишними віями, вуха прикрасила діамантовими сережками, а зап'ястя – браслетом.

Джессіка Альба / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джессіка Альба у яскравому барбі-образі сходила на ранкове шоу.

Читайте також: