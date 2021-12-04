У напівпрозорій сукні з глибоким декольте і розрізом: образ Злати Огнєвіч на фінальній церемонії "Холостячки"

Співачка з'явилася перед чоловіками у красивому ніжному аутфіті.
Відбувся фінал другого сезону романтичного реалітішоу "Холостячка". Головна героїня проєкту – співачка Злата Огнєвіч – обрала чоловіка, який полонив її серце. Ним став 32-річний підприємець Андрій Задворний.
На фінальній церемонії артистка з'явилася у дуже красивому, ніжному та спокусливому образі.
На Златі була довга напівпрозора сукня кольору айворі з оголеною спиною і шлейфом, розшита флористичними мотивами з бісеру та блискіток.
Вбрання мало глибоке декольте, від якого важко було відвести погляд, та високий розріз, який дозволив зірці продемонструвати стрункі ноги.
Сукня чудово сиділа на тендітній фігурі Огнєвіч і дуже їй пасувала. Аутфіт вона доповнила білими босоніжками.
Співачці зробили елегантну зачіску і ніжний макіяж. На шиї у неї була делікатна прикраса у вигляді камінчика на тонкому ланцюжку. Білий манікюр завершив чарівний лук Злати.
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