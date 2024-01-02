У напівпрозорій сукні з камінням: модель Playboy продемонструвала відвертий новорічний образ

Кіндлі Маєрс без білизни прийшла на святкову вечірку.
Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – опублікувала в Instagram знімки свого новорічного образу.
На вечірку вона прийшла у напівпрозорій мінісукні, розшитій стразами і камінням, із американською проймою і вирізами по боках.
Вбрання Кіндлі скомбінувала зі срібними босоніжками з камінням і бантиками та на шпильках, а також із сумкою зі срібними сразами.
Маєрс зробила укладання з локонами і вечірній макіяж із акцентом на очах. На руках у неї були браслети і каблучки.
Нагадаємо, раніше Кіндлі Маєрс похизувалася пишним бюстом у бікіні.
Читайте також: