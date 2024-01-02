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У напівпрозорій сукні з камінням: модель Playboy продемонструвала відвертий новорічний образ

У напівпрозорій сукні з камінням: модель Playboy продемонструвала відвертий новорічний образ

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1093
Час на прочитання
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У напівпрозорій сукні з камінням: модель Playboy продемонструвала відвертий новорічний образ

Кіндлі Маєрс

Кіндлі Маєрс без білизни прийшла на святкову вечірку.

Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – опублікувала в Instagram знімки свого новорічного образу.

На вечірку вона прийшла у напівпрозорій мінісукні, розшитій стразами і камінням, із американською проймою і вирізами по боках.

Кіндлі Маєрс / ©
Кіндлі Маєрс

Вбрання Кіндлі скомбінувала зі срібними босоніжками з камінням і бантиками та на шпильках, а також із сумкою зі срібними сразами.

Кіндлі Маєрс / ©
Кіндлі Маєрс

Маєрс зробила укладання з локонами і вечірній макіяж із акцентом на очах. На руках у неї були браслети і каблучки.

Кіндлі Маєрс / ©
Кіндлі Маєрс

Нагадаємо, раніше Кіндлі Маєрс похизувалася пишним бюстом у бікіні.

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Дата публікації
Перегляди
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