У напівпрозорій сукні з каскадом квітів: голомоза Синтія Еріво зачарувала красивим аутфітом в Торонто

Синтія Еріво / © Getty Images

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Синтія Еріво відвідала прем’єру фільму Prima Facie, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Акторка з’явилася там в ефектній чорно-білі сукні від Dior, розробленій креативним директором Модного дому Джонатаном Андерсоном. Вбрання нагадувало розкішний халат максі і було виготовлене з ніжного напівпрозорого чорного матеріалу з фактурною вишивкою.

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Синтія Еріво / © Getty Images

Особливістю сукні став об’ємний білий декор із рюшів, торочки і квітів. Він прикрашав декольте, плечі й рукави, а потім асиметричним каскадом спадав уздовж спідниці до самої підлоги.

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Еріво доповнила аутфіт довгими сережками з камінням, каблучками та своїм фірмовим пірсингом у носі. Її довгі нігті прикрашав блискучий фіолетовий манікюр.

У макіяжі знаменитість зробила акцент на очах за допомогою графічних стрілок і пишних вій, а губи підкреслила коричневою помадою з глянцевим фінішем. Синтія, як завжди, була зі своєю фірмовою голомозою зачіскою.

Нагадаємо, Синтія Еріво потрапила до обʼєктивів папараці у Лондоні у шкіряному червоному пальті Givenchy.

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