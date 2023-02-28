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У напівпрозорій сукні з китицями: Галь Гадот на показі Dior у Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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826
Час на прочитання
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У напівпрозорій сукні з китицями: Галь Гадот на показі Dior у Парижі

Галь Гадот / Фото: Associated Press

У Парижі відбувся показ колекції прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 бренду Christian Dior.

Серед гостей модного заходу з'явилася зірка серії супергеройських фільмів про "Диво-жінку" Галь Гадот.

Акторка обрала для заходу чорну напівпрозору сукню з мереживом.

Верхня частина вбрання мала довгі рукави, а ось спідниця була прикрашена пензликами.

Галь Гадот / © Associated Press
Галь Гадот / Фото: Associated Press

Під сукню Галь одягла чорну щільну білизну, а також доповнила лук черевиками з тисненням.

Галь Гадот / © Associated Press
Галь Гадот / Фото: Associated Press

Макіяж і зачіска в неї були дуже лаконічними, а з прикрас акторка вдягла лише з сережки з діамантами та заручальну каблучку..

Галь Гадот / © Associated Press
Галь Гадот / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
826
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