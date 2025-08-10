У напівпрозорій сукні з кристалами: Ана де Армас в образі від Louis Vuitton сяяла на прем’єрі фільму в Японії

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас відвідала прем’єру кримінального екшена «Балерина», яка відбулася у Roppongi Hills у Токіо. Кіноподія стала завершальною у промотурі цього фільму.

У спінофі франшизи про непереможного асасина «Джон Вік» акторка зіграла головну роль.

На заході Ана постала в елегантному образі. На ній було чорне напівпрозоре вбрання з довгими рукавами і шлейфом, яке для неї на замовлення створив бренд Louis Vuitton. Воно було також прикрашене кристалами, що додало луку нотки гламуру.

Ана де Армас / © Getty Images

Аутфіт де Армас доповнила чорними сатиновими босоніжками на високих платформах і шпильках. Вона зібрала волосся ззаду, залишивши пасма спереду спадати на обличчя, і зробила макіяж із чорними стрілками і помадою темно-бежевого відтінку. Лаконічні прикраси завершили лук зірки.

Про фільм:

У центрі сюжету стрічки — тендітна балерина Єва Макарро, яку жага помсти перетворює на професійну вбивцю. Виконуючи завдання від своєї Директорки (Анжеліка Гʼюстон), Єва дізнається таємницю вбивства свого батька. На шляху помсти вона зустрічається із самим Джоном Віком (Кіану Рівз). У фільмі поєднані нестримна енергія бойовика і витончена естетика балетного мистецтва, відкриваючи нову, неочікувану сторінку всесвіту Джона Віка.