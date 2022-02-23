У напівпрозорій сукні з квітами: переможниця "Холостяка-11" позувала у ванні

У напівпрозорій сукні з квітами: переможниця "Холостяка-11" позувала у ванні

Анна Богдан продемонструвала новий звабливий образ.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" та дівчина Михайла Заливака — Анна Богдан – опублікувала в Instagram новий знімок із пікантної фотосесії у двох варіантах – кольоровому та чорно-білому.

Красуня позувала у ванні у спокусливому аутфіті. На ній була чорна напівпрозора сукня з квітами, яку вона підняла, щоб продемонструвати гарні ноги.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

До вбрання Аня взула чорні босоніжки на товстому підборі. Волосся її було укладено в акуратну зачіску, а на обличчі був макіяж у бронзово-кавових відтінках. Довгі сріблясті сережки завершили розкішний лук Богдан.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

Раніше Анна показала фото топлес.

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