У напівпрозорій сукні з квітковими аплікаціями: Демі Роуз похизувалася сексуальним декольте

28-річна британська модель обрала для свого виходу спокусливий аутфіт.
Демі Роуз опублікувала в Instagram Stories новий пікантний образ, у якому вона сходила на одну з новорічних вечірок.
Британська "Кім Кардашян" одягла напівпрозору коричневу сукню з квітковими аплікаціями, американською проймою і відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишний сексуальний бюст.
Демі накрутила локони і уклала волосся назад, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха лаконічними сережками.
Роуз спокусливо позувала на камеру, попиваючи ігристе з келиха.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз продемонструвала спокусливий образ у перламутровому бюстгальтері і прозорій спідниці.
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