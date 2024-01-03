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У напівпрозорій сукні з квітковими аплікаціями: Демі Роуз похизувалася сексуальним декольте

У напівпрозорій сукні з квітковими аплікаціями: Демі Роуз похизувалася сексуальним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1306
Час на прочитання
1 хв
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У напівпрозорій сукні з квітковими аплікаціями: Демі Роуз похизувалася сексуальним декольте

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

28-річна британська модель обрала для свого виходу спокусливий аутфіт.

Демі Роуз опублікувала в Instagram Stories новий пікантний образ, у якому вона сходила на одну з новорічних вечірок.

Британська "Кім Кардашян" одягла напівпрозору коричневу сукню з квітковими аплікаціями, американською проймою і відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишний сексуальний бюст.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі накрутила локони і уклала волосся назад, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Роуз спокусливо позувала на камеру, попиваючи ігристе з келиха.

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз продемонструвала спокусливий образ у перламутровому бюстгальтері і прозорій спідниці.

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Дата публікації
Перегляди
1306
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