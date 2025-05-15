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- Шоу-бізнес
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У напівпрозорій сукні з мереживними деталями: Анджеліну Джолі помітили біля її бутика
Зірка своїм образом наочно демонструвала поняття «тиха розкіш».
Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Відома акторка відвідала магазин свого бренду одягу Atelier Jolie, який вона відкрила в особливій будівлі. Річ у тому, що колись приміщення належало художнику Енді Ворхолу і в ньому жив ще один відомий художник Жан-Мішель Баскія. Саме графіті останнього прикрашають стіни бутика.
Помітили Джолі, коли вона виходила із будівлі. Того дня вона була одягнена у все чорне — колір, який часто вибирає для своїх повсякденних вбрань.
Акторка носила напівпрозору сукню з оригінальною мереживною підкладкою, яку доповнило пальто з рукавами три чверті та туфлі на підборах. Волосся вона просто розпустила, а на очі одягла окуляри квадратної форми.
Схоже, що того дня у її бутику відбувався якийсь захід, оскільки там також була помічена акторка Сальма Гаєк. Її заскочили папараці, коли вона покидала магазин у темно-синьому костюмі.
Згідно з Daily Mail, в Atelier Jolie є художня галерея, а також проводяться заняття з креативного підходу до одягу. Усередині магазину представлений одяг від стійких брендів зі всього світу, власна колекція Atelier Jolie, твори мистецтва та кафе Eat Offbeat, яким керують біженці.