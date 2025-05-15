ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
1 хв

У напівпрозорій сукні з мереживними деталями: Анджеліну Джолі помітили біля її бутика

Зірка своїм образом наочно демонструвала поняття «тиха розкіш».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Відома акторка відвідала магазин свого бренду одягу Atelier Jolie, який вона відкрила в особливій будівлі. Річ у тому, що колись приміщення належало художнику Енді Ворхолу і в ньому жив ще один відомий художник Жан-Мішель Баскія. Саме графіті останнього прикрашають стіни бутика.

Помітили Джолі, коли вона виходила із будівлі. Того дня вона була одягнена у все чорне — колір, який часто вибирає для своїх повсякденних вбрань.

Акторка носила напівпрозору сукню з оригінальною мереживною підкладкою, яку доповнило пальто з рукавами три чверті та туфлі на підборах. Волосся вона просто розпустила, а на очі одягла окуляри квадратної форми.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Схоже, що того дня у її бутику відбувався якийсь захід, оскільки там також була помічена акторка Сальма Гаєк. Її заскочили папараці, коли вона покидала магазин у темно-синьому костюмі.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Згідно з Daily Mail, в Atelier Jolie є художня галерея, а також проводяться заняття з креативного підходу до одягу. Усередині магазину представлений одяг від стійких брендів зі всього світу, власна колекція Atelier Jolie, твори мистецтва та кафе Eat Offbeat, яким керують біженці.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі із сином / © Associated Press

Анджеліна Джолі із сином / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі та її дочка Захара / © Associated Press

Анджеліна Джолі та її дочка Захара / © Associated Press

Анджелина Джоли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie