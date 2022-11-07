У напівпрозорій сукні з пір'ям і декольте: спокусливий аутфіт німецької фешнблогерки

27-річна німецька фешнблогерка і модель у розкішному образі lady in red прийшла на світську подію.

Однією із найефектніших на галаконцерті LACMA Art+Film Gala, який відбувся у музеї мистецтв у Лос-Анджелесі, була Каролайн Даур.

Дівчина прийшла на захід у червоній напівпрозорій сукні від Gucci з драпуванням та пір'ям на рукавах і подолі. Вбрання також мало глибоке пікантне декольте і розріз, який дозволив Каролайн демонструвати свої стрункі ноги.

Каролайн Даур / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними довгими сережками. Чорні манікюр і педикюр завершили лук Даур.

Каролайн Даур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, червону сукню від Gucci для галаконцерту обрала і тайська акторка Прая Лундберг. Акцент у її аутфіті був на глибокому спокусливому декольте.

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