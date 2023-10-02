У напівпрозорій сукні з пір'ям: Єва Лонгорія вийшла на подіум в асиметричному вбранні

На цьому шоу вона з'явилася традиційно.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся зірковий показ бренду L'Oreal, де дефілювали зіркові красуні, які були різного віку та статури. Всі вони були одягнені у вбрання від іменитих брендів.

Єва лонгорія з іншими учасницями показу / Фото: Associated Press

Таким чином косметичний бренд вирішив привернути увагу до своїх продуктів для волосся та косметики.

Однією з тих, хто вийшов на подіум, була у акторка Єва Лонгорія. Мексикансько-американська зірка з'явилася в розкішній та гламурній сукнісітці асиметричного фасону, оскільки спереду вона була короткою, а ззаду довгою і мала шлейф.

Єва лонгорія / Фото: Associated Press

Під сукнею у Єви було бежеве боді, взула вона гламурні босоніжки з блискітками, а також зробила укладання та, звичайно ж, яскравий макіяж.

Минулого року зірка також виходила на подіум цього заходу, і тоді теж на ній була сукня з пір'ям, але іншого фасону.

Єва Лонгорія 2022 року / Фото: Associated Press

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