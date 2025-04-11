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- Шоу-бізнес
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У напівпрозорій сукні з рюшами: Емма Коррін з’явилася на світському заході
У Лондоні в Музеї Вікторії та Альберта відбулася VIP-вечеря з нагоди виставки ювелірного бренду Cartier.
Захід відвідало багато відомих особистостей, серед яких була помічена і 29-річна акторка Емма Коррін, яку багато хто знає за роллю молодої принцеси Діани в «Короні».
Для відвідування цього заходу вона обрала оригінальну напівпрозору сукню від Steve O. Smith з колекції осінь–зима 2025. Образ акторка доповнила, звісно ж, прикрасами від Cartier — вона наділа з діамантами.
Також дівчина зробила яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах та взула чорні туфлі на підборах.
Під час заходу вона позувала для фото з ірландським актором Полом Мескалом, який нещодавно зіграв у фільмі «Гладіатор ІІ».
Нагадаємо, днем раніше Емма також відвідала спеціальний показ серіалу «Чорне дзеркало». Це вже культовий проєкт Netflix, який досліджує технології та їхні побічні ефекти. Вона зіграла в одному з епізодів нового, сьомого сезону.