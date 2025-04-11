У напівпрозорій сукні з рюшами: Емма Коррін з’явилася на світському заході

Емма Коррін / © Getty Images

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Захід відвідало багато відомих особистостей, серед яких була помічена і 29-річна акторка Емма Коррін, яку багато хто знає за роллю молодої принцеси Діани в «Короні».

Для відвідування цього заходу вона обрала оригінальну напівпрозору сукню від Steve O. Smith з колекції осінь–зима 2025. Образ акторка доповнила, звісно ж, прикрасами від Cartier — вона наділа з діамантами.

Емма Коррін / © Getty Images

Також дівчина зробила яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах та взула чорні туфлі на підборах.

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Під час заходу вона позувала для фото з ірландським актором Полом Мескалом, який нещодавно зіграв у фільмі «Гладіатор ІІ».

Емма Коррін і Пол Мескал / © Getty Images

Нагадаємо, днем раніше Емма також відвідала спеціальний показ серіалу «Чорне дзеркало». Це вже культовий проєкт Netflix, який досліджує технології та їхні побічні ефекти. Вона зіграла в одному з епізодів нового, сьомого сезону.

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Associated Press Емма Коррін / © Associated Press Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Associated Press Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Associated Press Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Getty Images Емма Коррін / © Getty Images