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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

У напівпрозорій сукні з рюшами: Емма Коррін з’явилася на світському заході

У Лондоні в Музеї Вікторії та Альберта відбулася VIP-вечеря з нагоди виставки ювелірного бренду Cartier.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Коррін

Емма Коррін / © Getty Images

Захід відвідало багато відомих особистостей, серед яких була помічена і 29-річна акторка Емма Коррін, яку багато хто знає за роллю молодої принцеси Діани в «Короні».

Для відвідування цього заходу вона обрала оригінальну напівпрозору сукню від Steve O. Smith з колекції осінь–зима 2025. Образ акторка доповнила, звісно ж, прикрасами від Cartier — вона наділа з діамантами.

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Також дівчина зробила яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах та взула чорні туфлі на підборах.

Під час заходу вона позувала для фото з ірландським актором Полом Мескалом, який нещодавно зіграв у фільмі «Гладіатор ІІ».

Емма Коррін і Пол Мескал / © Getty Images

Емма Коррін і Пол Мескал / © Getty Images

Нагадаємо, днем раніше Емма також відвідала спеціальний показ серіалу «Чорне дзеркало». Це вже культовий проєкт Netflix, який досліджує технології та їхні побічні ефекти. Вона зіграла в одному з епізодів нового, сьомого сезону.

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
110
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