У напівпрозорій сукні з рюшами: романтичний образ "Холостячки" Злати Огнєвіч

Співачка у вбранні від української дизайнерки знялася у фотосеті.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" — Злата Огнєвіч — знялася у новій цікавій фотосесії авторства Марини Малкіної. Співачка показала фоловерам в Instagram, що з цього вийшло.

Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у романтичному аутфіті. На Златі була червона напівпрозора сукня міді з плісованими рюшами від української дизайнерки Наді Дзяк.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Її талію підкреслював червоний тканинний пояс. Сукню вона поєднала з червоними босоніжками на шпильках та з бантиками з органзи.

Волосся Огнєвіч розпустила, зробила ніжний макіяж та прикрасила вуха круглими металевими сережками.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Позувала артистка на червоному тлі у фотостудії.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

"Вчасно сказані слова підтримки здатні набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Як часто при спілкуванні з близькими і друзями ви РЕАЛЬНО цікавитеся станом їхнього душевного настрою?

У кожного свій рівень емпатії, і люди дуже різні, але якщо щиро чути те, що вам говорять під час спілкування, можна допомогти іншій людині, можна полегшити її переживання, поділитися теплом, турботою і такою необхідною зараз підтримкою", — написала Огнєвіч під знімками.

Раніше Злата позувала у фотосеті у штанах з пір'ям у ванні та з шампанським.

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