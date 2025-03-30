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- Шоу-бізнес
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У напівпрозорій сукні з високим розрізом: реперка у вінтажному образі позувала на заході
26-річна Doechii любить одягати на івенти провокаційні вбрання.
Американська реперка Doechii відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.
На «червоній» доріжці вона з’явилася у провокаційному аутфіті. На артистці була вінтажна напівпрозора чорна сукня з колекції осінь-зима 2014 бренду Donna Karan New York, під якою не було бюстгальтера. Вбрання мало високий розріз і металевий пояс-ланцюжок із монетами.
Doechii взула різнокольорові босоніжки на шпильках і доповнила лук вінтажною різнокольоровою сумкою Fendi.
Реперка заплела волосся у кіски і зібрала їй у високу зачіску, зробила макіяж із блискучими тінями і довгими віями, довгий манікюр із декором і золотий педикюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — безліччю масивних браслетів і каблучок.
Нагадаємо, Doechii на премії MTV Video Music Awards постала у відвертій прозорій асиметричній сукні від Dsquared2, розшитій камінням і стразами, яка практично нічого не прикривала.