У напівпрозорій сукні з високим розрізом: реперка у вінтажному образі позувала на заході

Doechii / © Associated Press

Реклама

Американська реперка Doechii відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.

На «червоній» доріжці вона з’явилася у провокаційному аутфіті. На артистці була вінтажна напівпрозора чорна сукня з колекції осінь-зима 2014 бренду Donna Karan New York, під якою не було бюстгальтера. Вбрання мало високий розріз і металевий пояс-ланцюжок із монетами.

Doechii / © Associated Press

Doechii взула різнокольорові босоніжки на шпильках і доповнила лук вінтажною різнокольоровою сумкою Fendi.

Реклама

Doechii / © Associated Press

Реперка заплела волосся у кіски і зібрала їй у високу зачіску, зробила макіяж із блискучими тінями і довгими віями, довгий манікюр із декором і золотий педикюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — безліччю масивних браслетів і каблучок.

Нагадаємо, Doechii на премії MTV Video Music Awards постала у відвертій прозорій асиметричній сукні від Dsquared2, розшитій камінням і стразами, яка практично нічого не прикривала.