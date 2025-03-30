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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
274
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1 хв

У напівпрозорій сукні з високим розрізом: реперка у вінтажному образі позувала на заході

26-річна Doechii любить одягати на івенти провокаційні вбрання.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Doechii

Doechii / © Associated Press

Американська реперка Doechii відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.

На «червоній» доріжці вона з’явилася у провокаційному аутфіті. На артистці була вінтажна напівпрозора чорна сукня з колекції осінь-зима 2014 бренду Donna Karan New York, під якою не було бюстгальтера. Вбрання мало високий розріз і металевий пояс-ланцюжок із монетами.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

Doechii взула різнокольорові босоніжки на шпильках і доповнила лук вінтажною різнокольоровою сумкою Fendi.

Doechii / © Associated Press

Doechii / © Associated Press

Реперка заплела волосся у кіски і зібрала їй у високу зачіску, зробила макіяж із блискучими тінями і довгими віями, довгий манікюр із декором і золотий педикюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — безліччю масивних браслетів і каблучок.

Нагадаємо, Doechii на премії MTV Video Music Awards постала у відвертій прозорій асиметричній сукні від Dsquared2, розшитій камінням і стразами, яка практично нічого не прикривала.

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