У напівпрозорій жовтій сукні: Лана Дель Рей відвідала музичну церемонію

Співачка рідко буває на світських заходах, однак першого дня весни зірка вирішила відвідати музичну церемонію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Каліфорнії.

Лана Дель Рей вийшла до фотографів в ажурній жовтій сукні від бренду Zimmermann із круїзної колекції 2023 року.

Вбрання було трохи прозорим, через що було видно білизну співачки, також сукня мала довгі рукави та високу горловину, і була прикрашена ніжними об'ємними аплікаціями у вигляді квітів, зроблених з тканини.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Талію вона підкреслила широким жовтим поясом, взула золотисті мюлі, а також зробила високу зачіску у стилі ретро, яка трохи нагадувала образ Прісцилли Преслі в молоді роки.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Billboard Women in Music Awards – це щорічна подія, яка вшановує впливових жінок у музичній індустрії. Дель Рей вручили нагороду Visionary Award.

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