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У напівпрозорій жовтій сукні: Лана Дель Рей відвідала музичну церемонію

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У напівпрозорій жовтій сукні: Лана Дель Рей відвідала музичну церемонію

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Зірка обрала весняне вбрання прикрашене ніжними квітами.

Співачка рідко буває на світських заходах, однак першого дня весни зірка вирішила відвідати музичну церемонію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Каліфорнії.

Лана Дель Рей вийшла до фотографів в ажурній жовтій сукні від бренду Zimmermann із круїзної колекції 2023 року.

Вбрання було трохи прозорим, через що було видно білизну співачки, також сукня мала довгі рукави та високу горловину, і була прикрашена ніжними об'ємними аплікаціями у вигляді квітів, зроблених з тканини.

Лана Дель Рей / © Associated Press
Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Талію вона підкреслила широким жовтим поясом, взула золотисті мюлі, а також зробила високу зачіску у стилі ретро, яка трохи нагадувала образ Прісцилли Преслі в молоді роки.

Лана Дель Рей / © Associated Press
Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Billboard Women in Music Awards – це щорічна подія, яка вшановує впливових жінок у музичній індустрії. Дель Рей вручили нагороду Visionary Award.

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Дата публікації
Перегляди
659
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