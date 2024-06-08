У напівпрозорому комбінезоні і без бюстгальтера: модель блиснула пишними грудьми дорогою на івент

Барбі Бланк Коба у спокусливому образі зібралася на захід.

Модель, танцівниця і колишня професійна реслерка, відома фанатам WWE як Келлі Келлі, – Барбі Бланк Коба – потрапила під приціл папараці дорогою на івент White Fox Hot Summer Nights у Лос-Анджелесі.

Для свого виходу жінка обрала пікантний лук. На ній був чорний напівпрозорий комбінезон із відвертим декольте зі шнурівкою, крізь який вона блиснула пишними і сексуальними грудьми.

Барбі Бланк / Фото: Getty Images

Лук Барбі доповнила прозоро-чорними босоніжками і чорним клатчем із золотою торочкою. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками, довгий світлий манікюр, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руку – каблучкою з діамантом.

Нагадаємо, раніше Барбі Бланк продемонструвала на вулицях Лос-Анджелеса аутфіт у чорному штанному костюмі у смужку зі стразів. Жакет вона одягла на голе тіло.

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