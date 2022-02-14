У напівпрозорому комбінезоні від Mugler: Анна Трінчер продемонструвала відвертий лук

Співачка та блогерка у сексуальному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Анна Трінчер опублікувала в Instagram знімки, на яких продемонструвала відвертий образ. На концерті від радіо Lux FM вона виступила у сексуальному чорному напівпрозорому комбінезоні від бренду Mugler.
У ньому Трінчер похизувалася стрункою фігурою та пружними сідницями.
Свій образ знаменитість доповнила укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками та червоним манікюром.
У цьому аутфіті ми також бачили Анну на концерті "Музична платформа".
До речі, відверті вбрання від Mugler користуються популярністю серед знаменитостей. У сексуальному образі цього бренду нещодавно з'являлася на публіці Талія Сторм. На червоній доріжці премії BRIT Awards вона сяяла у кроптопі з вирізами та у напівпрозорих лосинах.
Образ співачка доповнила босоніжками Giuseppe Zanotti, інкрустованими стразами на платформі та підборах, ювелірною підвіскою з її ім'ям на шиї та сумкою Balenciaga, прикрашеною стразами.
У схожому вбранні, як у Трінчер, Ірина Шейк взяла участь у показі колекції Mugler сезону весна-літо 2021 року. У ньому модель влаштувала фотосет перед дзеркалом.
Обожнює провокаційні сукні Mugler Меган Фокс. У цих відвертих вбраннях акторка має бездоганний та сексуальний вигляд.
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