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- Шоу-бізнес
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У напівпрозорому топі і панчохах з мереживом: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь продемонструвала спокусливий лук
Колишня обраниця Олександра Терена у звабливому образі зібралася на захід.
Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — продемонструвала в Instagram Stories свій новий спокусливий образ.
Інна позувала у напівпрозорому мереживному корсетному топі і чорній спідниці максі, яку кокетливо підняла і показала чорні капронові панчохи з мереживом.
Свій аутфіт Бєлєнь доповнила чорними туфлями-човниками. У неї було ідеально рівне укладання і ніжний манікюр.
«Коли вона скорпіон», — написала лаконічно Інна.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь похизувалася подарунком від залицяльника.