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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
719
Час на прочитання
1 хв

У напівпрозорому топі і панчохах з мереживом: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь продемонструвала спокусливий лук

Колишня обраниця Олександра Терена у звабливому образі зібралася на захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — продемонструвала в Instagram Stories свій новий спокусливий образ.

Інна позувала у напівпрозорому мереживному корсетному топі і чорній спідниці максі, яку кокетливо підняла і показала чорні капронові панчохи з мереживом.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Свій аутфіт Бєлєнь доповнила чорними туфлями-човниками. У неї було ідеально рівне укладання і ніжний манікюр.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

«Коли вона скорпіон», — написала лаконічно Інна.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь похизувалася подарунком від залицяльника.

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