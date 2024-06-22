У напівпрозорому топі і слінгбеках із сердечками: 80-річна Катрін Деньов на Паризькому тижні моди

Катрін Деньов відвідала показ чоловічої колекції AMI бренду Alexandre Mattiussi весна/літо 2025, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для фешнподії вона обрала чорний жакет, чорний напівпрозорий топ, крізь який просвічувався чорний бюстгальтер, і чорну спідницю міді з розрізом спереду.

Вбрання Деньов скомбінувала з білими слінгбеками Roger Vivier з чорними ремінцями, червоними сердечками на п'ятках і невеликими шпильками.

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Катрін зробила об'ємне укладання, макіяж із рожевою помадою і доповнила образ золотими сережками-кільцями, сонцезахисними окулярами, золотими браслетами і каблучками. У руці вона тримала чорну сумку із золотою фурнітурою.

Нагадаємо, Катрін Деньов на галавечорі "Жінки у кіно" у Саудівській Аравії з'явилася у чорній довгій сукні з оголеними плечами від Louis Vuitton, прикрашеній на комірі і в зоні декольте камінням і стразами.

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