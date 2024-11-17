У напівпрозорому топі та костюмі з рюшами: Джей Ло обрала дивний лук для прем'єри фільму

Дженніфер Лопес відвідала спеціальний показ біографічного фільму "Нестримний" у Лос-Анджелесі.
На захід 55-річна Джей Ло приїхала у кроптопі на бретельках та бежевому костюмі з численними рюшами з напівпрозорої тканини, а взута у високі шкіряні чоботи на підборах.
Акторка розпустила волосся і чатину їх зібрала шпилькою, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи нюдовим олівцем і блиском. У вухах у неї були золоті сережки, кілька золотих каблучок на пальцях, а також манікюр був виконаний у сірому кольорі.
Фільм присвяченому життю видатного борця Ентоні Роблза. Хлопець народився з однією ногою, але завдяки своїй силі волі та підтримки матері (її грає Дженніфер Лопес) він зміг виграти національний чемпіонат з реслінгу 2011 року, виступаючи за Університет штату Арізона.
Роль Роблза грає актор Джаррел Джером, який прославився завдяки роботі в оскароносному фільмі "Місячне світло".
Нагадаємо, раніше ми показували, як Дженніфер Лопес у сукні з високим розрізом від Zuhair Murad сяяла на прем'єрі "Wicked: Чародійка".
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