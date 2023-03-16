У напівпрозорому топі та штанах у вигляді листя: Еллі Голдінг одягла креативне вбрання на захід

Вбрання вийшло дуже весняним та ніжним.
36-річна британська співачка Еллі Голдінг проводить зараз час у США, де просуває свій п'ятий студійний альбом Higher Than Heaven. Зірка встигла з'явитися на вечірці Vanity Fair, а також виставку The Drop, щоб заспівати кілька своїх хітів та пісень з нового альбому.
Для заходу вона одягла незвичайне вбрання зеленого кольору від бренду Alberta Ferretti, яке поєднувало в собі напівпрозоре шовкове пальто з колекції весна-літо 2023, топ та штани, зроблені з напівпрозорої тканини з листям.
Лук вона доповнила строкатими туфлями, лаконічними прикрасами та нюдовим макіяжем.
На сторінці в Instagram Еллі опублікувала також добірку з кількома фото в цьому весняному образі.
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