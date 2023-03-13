У напівпрозорому вбранні від Джона Гальяно: вагітна Ріанна зачарувала публіку образом на сцені "Оскара"

Вона стала зіркою церемонії, бо попри те, що нічого не виграла, запам'ятала одним із найцікавіших вбрань.

Зараз співачка вагітна другою дитиною, але, на відміну від інших зірок, не ховає свій уже не маленький живіт за балахонами, а гордо демонструє його публіці. Це ж зірка зробив і на сцені церемонії "Оскар", куди вийшла, щоб виконати пронизливу пісню Lift Me Up, яка стала саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Свій виступ вона присвятила Чедвіку Боузману — актору, який зіграв Чорну пантеру в першій частині фільму. Він помер від онкологічного захворювання 2020 року.

На сцені співачка з'явилася в ансамблі Haute Couture від Модного дому Maison Margiela, який ексклюзивно створив модельєр Джон Гальяно.

Ріанна / Фото: Associated Press

Це був чорний топ із шовкового тюлю з вишивкою та темно-сріблясто-сині штани з шовкової парчі, чорні шкіряні рукавички та парчові туфлі-човники табі.

Ріанна / Фото: Associated Press

Завершували образ розкішні прикраси з діамантами, макіяж та об'ємне укладання.

Ріанна / Фото: Associated Press

Читайте також: