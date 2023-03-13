У напівпрозорому вбранні від Джона Гальяно: вагітна Ріанна зачарувала публіку образом на сцені "Оскара"

Вона стала зіркою церемонії, бо попри те, що нічого не виграла, запам'ятала одним із найцікавіших вбрань.
Зараз співачка вагітна другою дитиною, але, на відміну від інших зірок, не ховає свій уже не маленький живіт за балахонами, а гордо демонструє його публіці. Це ж зірка зробив і на сцені церемонії "Оскар", куди вийшла, щоб виконати пронизливу пісню Lift Me Up, яка стала саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".
Свій виступ вона присвятила Чедвіку Боузману — актору, який зіграв Чорну пантеру в першій частині фільму. Він помер від онкологічного захворювання 2020 року.
На сцені співачка з'явилася в ансамблі Haute Couture від Модного дому Maison Margiela, який ексклюзивно створив модельєр Джон Гальяно.
Це був чорний топ із шовкового тюлю з вишивкою та темно-сріблясто-сині штани з шовкової парчі, чорні шкіряні рукавички та парчові туфлі-човники табі.
Завершували образ розкішні прикраси з діамантами, макіяж та об'ємне укладання.
Читайте також:
- З ноткою гламурної сексуальності: вагітна Ріанна продемонструвала розкішний образ у шкірі
- Бабусі з будинку для літніх людей повторили виступ Ріанни на "Супербоулі" і стали зірками Мережі — відео
- Не втратила шансу: Ріанна під час виступу ефектно прорекламувала свою косметику
- Ріанна виступила на "Супербоулі": що відомо про червоне вбрання співачки