У напівпрозорому вбранні з мережива: співачка Аніта повторила свій же образ

Співачка знову вибрала сукню цього фасону.

Латиноамериканська зірка Анітта відвідала церемонію вручення премії Latin Grammy Awards, яка відбувалася у Маямі. Співачка з'явилася на червоній доріжці цього заходу та виступила на сцені.

Аніта / Фото: Associated Press

Вибрала Анітта цього разу незвичайну сукню із так званим "голим" ефектом від бренду PatBo.

У вбрання співачки було глибоке декольте-серце, тонкі бретельки та прозорі вставки. Виконано воно було з ніжного білого мережива, спідницю прикрашали волани, а стегна драпування. На декольте та спідниці також була торочка з бісеру.

Аніта / Фото: Associated Press

Сукню схожого дизайну Анітта вже одягала. Проте минулого разу артистка вийшла на публіку в луку чорного кольору. Цікавим та відмінним акцентом у вбранні була бретелька-галтер виконана хрест-навхрест.

Аніта / Фото: Getty Images

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