У напіврозорій сукні і салатових мюлі з пір'ям: яскравий лук Джоді Тернер-Сміт на пірсі у Венеції

35-річна акторка, зірка серіалу "Анна Болейн" обожнює одягатися так, щоб її одразу помічали.

Фотографи зазнімкували, як Джоді Тернер-Сміт прибувала на пірс Ексельсіор під час 79-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Для свого виходу акторка обрала яскравий лук, у якому її було неможливо не помітити.

Джоді скомбінувала червону напівпрозору сукню від бренду Interior із салатовими мюлі з пір'ям.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Аутфіт Тернер-Сміт доповнила яскраво-червоною сумочкою Brandon Blackwood , круглими окулярами у червоній оправі і екстравагантними сережками з камінням та салатовими плісованими деталями.

Шию вона прикрасила розкішними ланцюжками, а руки – браслетами і каблучками.

А на фотоколі фільму "Білий дим" Джоді продемонструвала відвертий лук у рожевій мереживній сукні у білизняному стилі, білих ботфортах на шнурівці і білих довгих рукавичках.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

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