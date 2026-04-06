У національному одязі на світський вечір: донька індійського мільярдера привернула увагу образом
Хоча вбрання було мінімалістичним, вибір прикрас Іші створив ефект «вау», адже вона доповнила простий білий ансамбль масивними сережками-підвісками.
3 квітня родина індійських мільярдерів Амбані, яких називають найбагатшими людьми Індії, відзначила третю річницю Культурного центру Ніти Амбані. Захід відвідали найвідоміші люди країни, а також сама 62-річна Ніта, на честь якої назвали заклад.
Однак, якщо пані Амбані обрала сарі та вишукані коштовності з діамантами, то її єдина донька Іша вирішила привернути увагу ансамблем, який називається курта. Це традиційне індійське жіноче вбрання складалося з туніки та вкорочених широких штанів.
Обидві речі були вишиті ніжними квітковими традиційними узорами, а доповнила Іша ансамбль гламурними туфлями та розкішними коштовностями — сережками з діамантами, перлами і великими фіолетовими каменями-краплями, які займали центральне місце у її образі.