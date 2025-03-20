У натуральній шубі та мунбутах: Джорджина Родрігес відпочиває на гірськолижному курорті

Багато селебріті прилетіло до Франції, щоб відвідати показ відомого бренду.

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес не стала винятком і теж побувала на показі бренду Moncler, який відбувся на одному з найпрестижніших гірськолижних курортів світу – Куршевелі.

instagram.com/georginagio

Як і інші селебріті, вона встигла і трохи відпочити. На нових фото, опублікованих Родрігес в Instagram, вона позує в білому обтислому костюмі, шубі з натурального хутра і мунбутах з модним зараз коров'ячим принтом. Свій образ вона доповнила маленькою стьобаною сумкою Chanel та численними прикрасами з діамантами.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Як виявилося, Джорджина прилетіла до Французьких Альп у компанії сина. З ним вона каталася на лижах.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Раніше, нагадаємо, своїми фото із Куршевеля ділилася Нара Баптіста – кохана актора Венсана Касселя. Вони прилетіли до Франції також зі своїм двомісячним сином Каетано.

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