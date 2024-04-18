У найбажаніших кросівках модників: Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку у Нью-Йорку

Американська супермодель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці під час прогулянки містом. Оскільки на вулиці було досить тепло, Емілі зняла легку бежеву куртку і зав'язала на стегнах, продемонструвавши таким чином живіт.

Також вона одягла того дня червоні вільні спортивні штани та бежевий кроптоп у рубчик. Її шию прикрашало кілька золотих ланцюжків із підвісками від Foundrae Medium.

Однак головною зіркою її луку стали кросівки Samba від Adidas — це одна з найбажаніших пар сезону та беззаперечний бестселер.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Згідно зі звітом Lyst – одного з головних маркетплейсів та додатків про моду – модель Samba від Adidas – стали кросівками 2023 року. Це взуття є улюбленим серед знаменитостей та впливових осіб. Із популярних серед футболістів кросівок модель перетворилася на хіт. І саме цю модель найчастіше купували та шукали модники.

Раніше в цій моделі також під приціл фотографів не раз потрапляли модель Джіджі Хадід та актриса Кеті Голмс.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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