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У найбажаніших кросівках модників: Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку у Нью-Йорку

У найбажаніших кросівках модників: Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку у Нью-Йорку

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Зірка показала невимушений образ для весняної прогулянки.

Американська супермодель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці під час прогулянки містом. Оскільки на вулиці було досить тепло, Емілі зняла легку бежеву куртку і зав'язала на стегнах, продемонструвавши таким чином живіт.

Також вона одягла того дня червоні вільні спортивні штани та бежевий кроптоп у рубчик. Її шию прикрашало кілька золотих ланцюжків із підвісками від Foundrae Medium.

Однак головною зіркою її луку стали кросівки Samba від Adidas — це одна з найбажаніших пар сезону та беззаперечний бестселер.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Згідно зі звітом Lyst – одного з головних маркетплейсів та додатків про моду – модель Samba від Adidas – стали кросівками 2023 року. Це взуття є улюбленим серед знаменитостей та впливових осіб. Із популярних серед футболістів кросівок модель перетворилася на хіт. І саме цю модель найчастіше купували та шукали модники.

Раніше в цій моделі також під приціл фотографів не раз потрапляли модель Джіджі Хадід та актриса Кеті Голмс.

Джіджі Хадід / © Getty Images
Джіджі Хадід / Фото: Getty Images
Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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