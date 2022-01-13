У найкращі роки Spice Girls: Вікторія Бекхем запостила архівний кадр та зворушила підписників

Днями співачка Мелані Сі відсвяткувала день народження. Її публічно в Instagram привітала ексколега за гуртом Spice Girls Вікторія Бекхем, опублікувавши спільне архівне фото.

На знімку Вікі та Мел Сі заскочені разом, Вікторія одягнена у чорну сукню що обтискає, а її колега у чорному топі на тонких бретельках та блакитних штанах. У обох на обличчях насичені макіяжі, а волосся укладене.

"З Днем Народження @melaniecmusic!! Люблю цей знімок @mariotestino @voguemagazine з нами! 1998!! Поцілунки хх", — написала під фото Вікторія Бекхем. У коментарях піст оцінили, шанувальники написали, що дівчата були "кращими з найкращих" на той час.

Обидві дівчини працювали у популярній у 90-ті групі Spice Girls, завдяки якій прославилися на весь світ. 2000 року Вікторія Бекхем покинула групу і розпочала сольну кар'єру, яка тривала до 2004 року. Після цього Вікторія зайнялася модним бізнесом і стала дуже успішною.

Вікторія Бекхем та Spice Girls / Associated Press

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