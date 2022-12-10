У наймоднішому кольорі 2022 року: акторка Зої Дойч в об'єктивах фотографів

Через свою нову роль акторка активно виходить у світ і демонструє гламурні образи.
28-річна акторка Зої Дойч потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку після одного із низки інтерв'ю, яких у неї останнім часом досить багато через вихід фільму "Дещо від Тіффані", де вона зіграла головну роль.
На Зої того дня був один із головних кольорів 2022 року – рожевий. Цей відтінок став настільки популярним, що на червоних доріжках та заходах практично замінив класичний чорний.
Тим паче, обрала дівчина образ Valentino, у їхньому знаменитому відтінку. У її total look входили: жакет, блуза з бантом та мініспідниця. Також Зої доповнила образ чоботями та сумкою-відром. На всіх речах була монограма бренду.
Раніше дівчину також помітили ще у двох образах. На Дойч булв лук з сарафаном і блузою від Valentino з круїзної колекції, а також лаконічна ніжно-блакитна сукня жіночого фасону.
Фільм розповість романтичну історію пари, яка зустрілася через випадково переплутані подарунки, куплені в знаменитому ювелірному магазині Tiffany & Co. Зіграє з Дойч у картині Кендрік Семпсон, а продюсерами фільму стали Різ Візерспун та Лорен Нойштадтер. Прем'єра фільму відбулася 9 грудня на Amazon Studios.
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