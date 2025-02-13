У наймоднішому кольорі 2025 року: Б'янка Балті позувала на пресконференції в Італії

Вона хоробро бореться з раком і вперше після хіміотерапії вийшла у світ.

Італійська супермодель Б'янка Балті позувала на пресконференції 75-го музичного фестивалю у Сан-Ремо. 40-річна зірки вийшла до фотографів у елегантному маскулінному вбранні, виконаному в наймоднішому кольорі 2025 року Mocha Mousse.

Вільний двобортний костюм Б'янки був від бренду Brunello Cucinelli, а доповнила вона його шкіряним тренчем Desa 1972 кольору шоколаду, гострими туфлями, а також великою ефектною сумкою в тон костюма.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Оскільки Б'янка вже тривалий час бореться з раком, вона нещодавно пройшла курс хіміотерапії, тож втратила волосся. Голову вона вирішила прикрасити шовковою хусткою, яку зав'язала ззаду і вона поєднувалася з кольором її вбрання.

Після пресконференції Б'янка вийшла на сцену як ведуча і продемонструвала розкішні вечірні сукні від відомих італійських брендів: пудрово-блакитного кольору від Valentino, зшиту на замовлення новим креативним директором Алессандро Мікеле, мерехтливу сукня від Armani Privé, покрита темно-синіми сукнями лелітками, прозору сукню від Fendi та сукню з американською проймою й вирізом на талії від Roberto Cavalli.

Читайте також:

Красиві образи Б'янки Балті (7 фото)