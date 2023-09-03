У наймоднішому кольорі літа 2023: світська левиця Олівія Палермо позувала в гламурному вбранні з рукавами-буфами

Знаменита американська модниця, інфлюєнсерка та дизайнерка Олівія Палермо на відміну від голлівудських акторів та режисерів, які страйкують в Америці, все ж таки відвідала Венеційський кінофестиваль і вийшла на червону доріжку.

37-річна знаменитість обрала для заходу вбрання від бренду Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2023. Це була довга сукня по фігурі з невеликим шлейфом, виконана в наймоднішому кольорі літа 2023 року — ніжно-рожевому.

Попри те, що сукня була однотонною, її яскравою деталлю стало оформлення декольтте та рукава-буфи. Декорована вона була об'ємними рюшами, що нагадували пелюстки квітів.

Образ Олівія доповнила золотим кольє-ланцюгом, безліччю каблучок на пальцях із діамантами, манікюром насиченого шоколадного відтінку, гарним макіяжем із чорними стрілками та укладанням – вона просто розпустила волосся і заправила за одне вухо.

Олівія Палермо / Фото: Getty Images

На червону доріжку нью-йоркська красуня вийшла зі своїм чоловіком — манекенником Йоганнесом Г'юблом. Чоловік одягнув двобортний піджак, чорні штани та білу сорочку. Гламурний вечірній образ він доповнив лоферами з китицями, краваткою-метеликом та хусткою у нагрудній кишені.

Олівія Палермо із чоловіком / Фото: Getty Images

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