У наймоднішому кольорі сезону: топмодель Жасмін Тукс вийшла в світ

33-річна американська топмодель та "янгол" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – відвідала якийсь захід у Парижі та показала, який аутфіт обрала.

Дівчина віддала перевагу наймоднішому кольору цієї осені – бургунді – і зібрала образ з одягу та аксесуарів у цьому відтінку.

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Вона одягла сукню з високим коміром і довгими рукавами, яку доповнила щільними колготками, туфлями-човниками на підборах від Manolo Blahnik, маленькою сумкою Hermes Kelly і манікюром у тон.

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Незабаром ми зможемо побачити Жасмін на довгоочікуваному – першому від 2018 року – шоу Victoria's Secret, яке відбудеться 15 жовтня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс в образі Mob Wife блиснула сосками. Вона відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в рамках Паризького тижня моди. Модель продемонструвала ефектний образ у стилі Mob Wife. На ній була золота шовкова сукня максі на тонких бретельках і з глибоким вирізом. Під вбранням не було бюстгальтера, тому крізь тонку тканину були помітні її соски.

Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

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