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У наймоднішому пальті сезону: модель Жизель Олівейра прогулялася осіннім Нью-Йорком

Автор
Юлія Кудринська
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У наймоднішому пальті сезону: модель Жизель Олівейра прогулялася осіннім Нью-Йорком

Жизель Олівейра у Нью-Йорку / Фото: Instagram Жизель Олівейра

Зірка вийшла на прогулянку у стильному образі.

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра у своєму Instagram показала результат фотосесії на вулицях "Великого яблука".

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Для прогулянки модель приміряла стильний образ, який складався з чорного укороченого трендового пальта від Jacquemus, чорного топу Skims і штанів-карго кольору хакі з флористичним принтом. Свій лук бразилійка доповнила шкіряними рукавичками та цікавою чорною сумкою від Heaven by Marc Jacobs.

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра продемонструвала фігуру в ефектному образі. Вона обрала для заходу незвичайну сукню у салатово-блакитному відтінку та з халтером.

Жизель Олівейра / © Getty Images
Жизель Олівейра / Фото: Getty Images

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Перегляди
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