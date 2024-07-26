У найтрендовішій сукні літа: французька модель Сінді Бруна викликала фурор образом

Вбрання мало яскравий, цікавий та сміливий вигляд на 29-річній знаменитості.

Французька красуня Сінді Бруна — відома модель, яка співпрацювала з багатьма брендами класу люкс і кілька разів була серед запрошених зірок на підсумкових показах Victoria's Secret — сяяла перед камерами в Парижі. Зірка з'явилася на гламурному світському заході, який організували журнал Vogue та конгломерат LVMH на честь Олімпійських ігор.

Сінді з'явилася на препаті в одному з найтрендовіших вбрань цього літа — в'язаній довгій сукні яскравого відтінку. Її вбрання було від бренду Kenzo із колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Її прикрашала бретелька-галтер, складний мереживний топ, а також зовсім прозора спідниця з-під якої було видно труси.

Волосся Сінді уклала в об'ємні локони, зробила макіяж із ніжними рожевими рум'янами, а також додала до луку кілька коштовностей.

Сінді Бруна / Фото: Associated Press

Також на цій вечірці сяяли акторка Шарліз Терон у розкішному білому міні на одне плече від Модного дому Christian Dior, а також неймовірно красива Зендея у чорній сукні з бісером від Louis Vuitton.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Getty Images

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