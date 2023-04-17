У небесно-блакитній сорочці і спідниці міді: Ель Феннінг на телевізійному заході у Лос-Анджелесі

Ель Феннінг відвідала телевізійний захід Deadline Contenders, який відбувся у Лос-Анджелесі. Вона взяла участь в обговоренні серіалу The Great від стрімінгового сервісу Hulu, у якому зіграла головну роль.

Акторка обрала для своєї появи стриманий образ. На ній була небесно-блакитна сорочка на ґудзиках із гострим коміром, яку вона заправила у спідницю міді графітового відтінку. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Аутфіт Ель доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями на підборах.

Феннінг злегка накрутила кінчики волосся і зробила макіяж із акцентом на рожевих рум'янах. Лук вона доповнила золотими каблучками і браслетом. Нюдовий манікюр завершив скромний аутфіт Ель.

Нагадаємо, на івенті також побувала Керрі Вашингтон, яка сяяла перед фотографами у рожевому костюмі та з сумкою із крокодилячої шкіри.

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