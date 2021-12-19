У небесно-блакитній сукні: Alyosha показала ідеальний образ для святкової вечірки

35-річна співачка похизувалася розкішним луком у гарній сукні.

Alyosha опублікувала в блогу в Instagram кілька фотографій у небесно-блакитній сукні від @magazin_vladis. Схоже, що в цьому образі артистка брала участь у фотосеті. Вбрання приспущене з плечей, з V-подібним вирізом на декольте та рукавами-ліхтариками, що одягаються окремо. Образ співачки доповнювала красива зачіска хвилями та макіяж, а також золота прикраса на шиї.

"Одягнулася в небесну блакитність, поринула в мрії ☁️", — так підписала кілька опублікованих знімків співачка.

(гортайте фото праворуч)

Підписники Alyosha розсипалися в компліментах про те, який чудовий вона має вигляд, як схудла після третіх пологів, і взагалі, яка вона красуня. До речі, така сукня чудово пасуватиме для того, щоб зустріти рік Синього Водяного Тигра.

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