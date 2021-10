У небесно-блакитній сукні і блискучих босоніжках: Сару Джесіку Паркер сфотографували на зніманнях

У новому епізоді стилісти підкреслили красиву фігуру акторки обтислою сукнею.

Уже цього грудня на нас чекає довгоочікувана прем'єра серіалу And Just Like That..., який стане продовженням улюбленого шоу "Секс і місто" і хоч прем'єра не за горами — знімання все ще тривають. Папараці вдалося сфотографувати головну героїню Сару Джесіку Паркер в образі її екранної героїні Керрі Бредшоу. Знімання відбувалися на вулицях вечірнього Нью-Йорка.

Образ Сари Джесіки був повністю витриманий в стилі її екранного персонажа і складався з обтислої небесно-блакитної сукні з оборками на одне плече, створеної модельєркою Нормою Камал, а також білого блейзера з блакитною аплікацією.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Доповнили образ гламурні босоніжки зі стразами і клатч в ретро-дизайні, на якому за допомогою леліток була створена імітація зміїної шкіри. Також розкішне кучеряве волосся акторки стилісти зібрали в лаконічний пучок, щоб не відволікати уваги від цього ніжного образу.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Читайте також:

Міранда з "Сексу і міста": десять несподіваних фактів про акторку Синтії Ніксон

Шарлотта з "Сексу і міста": що ми знаємо про непросту долю акторки Крістін Девіс

Керрі з "Сексу і міста": як Сара Джессіка Паркер стала знаменитою

Знімання серіалу And Just Like That... (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання