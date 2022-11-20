У небесно-блакитній сукні: Єва Лонгорія виблискувала на заході в Парижі

Global Gift Foundation - це некомерційна організація, метою якої є надання позитивного впливу на життя нужденних дітей, жінок та сімей.

Червоною доріжкою 47-річна знаменитість пройшлася в пастельно-блакитній сукні, яка ідеально підкреслювала її фігуру у вигляді пісочного годинника. Захід відбувся у готелі Four Seasons George V у Парижі.

Сукня Єви була прикрашена сріблястою обробкою збоку і на шиї, і невеликою накидкою з іншого боку. Сукня також мала невеликий шлейф, який нагадував риб'ячий хвіст.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Єва доповнила вечірній образ кількома золотими сережками, браслетом, каблучками та макіяжем у теплих відтінках. Манікюр зірки був також виконаний у світлому відтінку. А волосся вона розпустила та ідеально вирівняла. Єва мала приголомшливий вигляд.

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