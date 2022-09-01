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У небесно-блакитному вбранні та блакитних окулярах: Кейт Бланшетт на фотоколі у Венеції

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У небесно-блакитному вбранні та блакитних окулярах: Кейт Бланшетт на фотоколі у Венеції

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Австралійська акторка Кейт Бланшетт приїхала на Венеційський кінофестиваль та відвідала фотокол фільму "Тар".

Перед камерами фотографів 53-річна зірка з'явилася у дуже стильному небесно-блакитному костюмі цікавого крою та з блакитним поясом на талії, який поєднала з білими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила денний макіяж.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

На обличчі у Кейт були сонцезахисні окуляри з блакитним склом. Бланшетт усміхалася і махала рукою фотографам.

Фільм "Тар" - учасник конкурсу Венеційського кінофестивалю. Це вигадана історія диригентки Лідії Тар – першої жінки, яка очолювала оркестр Берлінської філармонії, котра перебувала у творчій кризі.

Увечері очікуємо побачити Кейт Бланшетт на червоній доріжці фестивалю.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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