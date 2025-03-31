- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
У небесно-блакитній сукні з бантом: співачка у ніжному образі продемонструвала пишне декольте
26-річна Медісон Бір у корсетній сукні з пікантним декольте з’явилася на музичній премії.
Американська співачка Медісон Бір відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.
На «червоній» доріжці вона продемонструвала ніжний аутфіт. Медісон була одягнена у небесно-блакитну корсетну сукню на бретельках і з асиметричним подолом. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її пишний спокусливий бюст, і ліф, прикрашений бантом.
Ця сукня дуже пасувала Медісон. Був лише єдиний мінус в ній: у зоні декольте були помітні сліди від купальника.
Лук співачка доповнила туфлями-човниками кольору металік. Вона зробила ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і французький манікюр. На одній руці у неї був браслет-ланцюжок і каблучка.
Нагадаємо, Медісон Бір на премію «Греммі» у Лос-Анджелесі прийшла у нюдовій прозорій сукні-бюстьє, прикрашеній зверху золотим мереживом і золотистим та світло-нефритовим мереживом на шлейфі.