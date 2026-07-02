У небесно-блакитній сукні з лелітками: американська співачка в ефектному аутфіті сяяла на церемонії

Muni Long / © Associated Press

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Американська співачка та авторка пісень Muni Long відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2026, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами артистка з’явилася у сукні максі небесно-блакитного кольору, повністю розшитій лелітками, які гарно переливалися під спалахами фотокамер. Вбрання мало тонкі бретелі, пікантне декольте та обтислий силует, що підкреслив її струнку фігуру. Завершував образ невеликий шлейф.

Muni Long / © Associated Press

До сукні Muni Long підібрала розкішні масивні сережки з блакитним і жовтим камінням та велику каблучку.

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Вона зробила зачіску в ретростилі — високе укладання з гладким об’ємом на маківці та довгим асиметричним чубчиком, який закривав одне око, макіяж з пишними віями та рожевою помадою і коричневим контуром. У неї також був довгий гострий манікюр з металевим золотистим покриттям.

Muni Long / © Associated Press

Нагадаємо, Muni Long на церемонію вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards у Лос-Анджелесі одягла бежеву сукню зі срібними лелітками, американською проймою, відвертим декольте, вирізами по боках та оголеною спиною.

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