- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
У небесно-блакитному костюмі і з крокодилячою сумкою: Вікторію Бекхем папараці заскочили у Парижі
Дизайнерка та колишня учасниця британського гурту Spice Girls разом із родиною перебуває у Франції.
Вікторію Бекхем папараці зазнімкували, коли вона виходила з готелю у Парижі. Дизайнерка, як завжди, мала стильний вигляд.
Вона була одягнена у небесно-блакитний костюм від власного бренду, який складався із жакета і штанів-палацо зі стрілками, а також у білий топ з пікатним невеликим V-подібним вирізом.
Вбрання Віккі доповнила босоніжками на високих платформах і підборах, а також бордовою сумкою Hermès Birkin з крокодилячої шкіри і з паладієвою фурнітурою.
Бекхем зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах, бордовий манікюр, одягла на обличчя масивні окуляри, а на руці був годинник.
Нагадаємо, напередодні Вікторія потрапила під приціл фотографів разом зі своїм чоловіком і дітьми, коли йшла до Міністерства культури, де їй вручили Орден кавалера мистецтв і літератури.