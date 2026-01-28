У небесно-блакитному костюмі і з крокодилячою сумкою: Вікторію Бекхем папараці заскочили у Парижі

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторію Бекхем папараці зазнімкували, коли вона виходила з готелю у Парижі. Дизайнерка, як завжди, мала стильний вигляд.

Вона була одягнена у небесно-блакитний костюм від власного бренду, який складався із жакета і штанів-палацо зі стрілками, а також у білий топ з пікатним невеликим V-подібним вирізом.

Вбрання Віккі доповнила босоніжками на високих платформах і підборах, а також бордовою сумкою Hermès Birkin з крокодилячої шкіри і з паладієвою фурнітурою.

Бекхем зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах, бордовий манікюр, одягла на обличчя масивні окуляри, а на руці був годинник.

Нагадаємо, напередодні Вікторія потрапила під приціл фотографів разом зі своїм чоловіком і дітьми, коли йшла до Міністерства культури, де їй вручили Орден кавалера мистецтв і літератури.