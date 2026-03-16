- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 420
- Час на прочитання
- 1 хв
У нефритовій сукні і прикрасах за 35 мільйонів доларів: Кейт Гадсон захопила вишуканим образом на премії "Оскар"
46-річна акторка мала неймовірний вигляд на червоній доріжці головної кіноподії року.
У Лос-Анджелесі, у театрі Долбі, відбулася 98-ма церемонія вручення нагород премії «Оскар». На червоній доріжці цього вечора з’явилася Кейт Гадсон, яка була номінована у категорії «Найкраща акторка» за гру у фільмі «Пісня любові», але поступилася перемогою Джессі Баклі.
Для такої події вона обрала вишуканий образ. На ній була скульптурна нефритово-зелена сукня-бюст’є з колекції весна-літо 2026 Giorgio Armani Privé. Вбрання мало глибокий виріз у формі серця і баску на талії. Також воно було прикрашене вишуканою вишивкою з каменів і кристалів.
Їй зробили зачіску з локонами і проділом набік у стилі старого Голлівуду, ніжний макіяж із рожевою помадою і бронзовими тінями та перламутровий манікюр.
Свій аутфіт Гадсон доповнила розкішними прикрасами від Garatti за 35 мільйонів доларів: сережками зі світло-зеленими діамантами, кольє і діамантовою каблучкою вагою 15 карат.
На церемонію Кейт прийшла разом зі своєю зірковою мамою — 80-річною акторкою Голді Гоун, яка сяяла в елегантній чорній сукні з розсипом страз.