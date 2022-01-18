У неонових туфлях, майці та з просекко: 72-річна Вера Вонг показала ефектний образ

У цьому образі знаменитість просто не впізнати.

Дивлячись на знамениту дизайнерку та колишню редакторку Vogue Веру Вонг, слабо віриться, що їй вже 72 роки, адже вона не лише маэ чудовий вигляд, але й завжди сміливо одягається і не боїться ділитися своїми знімками із шанувальниками у Мережі. Наприклад, у Instagram зірка опублікувала кілька знімків з відпочинку, на яких позувала в білій майці з принтом та з пляшкою просекко.

Також на знаменитій модельєрці були неонові туфлі від Balenciaga, які, до речі, надруковані на 3-D принтері, і розмальована вручну бандама Josephine Becker, теж неонового відтінку. Доповнили образ Вонг сонцезахисні окуляри.

На іншому фото зірка позувала в неонових ляпанцях від Balenciaga у стилі біркенштоків.

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