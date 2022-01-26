У неоново-зеленому ансамблі та з червоною помадою: яскрава Кейт Гадсон дорогою на токшоу

У неоново-зеленому ансамблі та з червоною помадою: яскрава Кейт Гадсон дорогою на токшоу

Зірка фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" привернула увагу образом у Нью-Йорку.

42-річна акорка Кейт Гадсон потрапила під приціл папараці, коли прямувала на токшоу своєї колеги Дрю Беррімор. Зірку сфотографували на Мангеттені, одягнена вона була в неоново-зелений светр, довгу спідницю та туфлі-човники. У руці акторка несла чорне пальто та сумку у вигляді чохла від фотоаппарату.

Доповнили образ Кейт яскравий макіяж з червоною помадою на губах, великі золоті сережки та укладання у вигляді локонів.

Кейт Гадсон / Getty Images

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