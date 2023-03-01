У неоново-жовтому кетсьюті зі стразами: пишнотіла Lizzo у спокусливому образі запалила на сцені у Берліні

Lizzo виступила на сцені Mercedes-Benz Arena у Берліні. Перед публікою пишнотіла артистка з'явилася у спокусливому аутфіті.

На ній був обтислий бежевий кетсьют із неоново-жовтими вставками, прикрашеними стразами, з пікантним декольте.

Лук реперка доповнила жовтими чоботами на грубій підошві. Вона розпустила волосся і зробила макіяж із мідними тінями, поверх яких намалювала жовті цятки. У вухах у неї були сережки-кільця. Артистка завершила аутфіт довгим світлим манікюром.

Lizzo

В Instagram Lizzo опублікувала відео з концерту, де вона виконує хіт гурту Rammstein - Du Hast.

До речі, у цьому кетсьюті ми бачили реперку під час концерту на Madison Square Garden у Нью-Йорку у жовтні минулого року.

Нагадаємо, на вечірку у Лондоні Lizzo прийшла у короткій сукні з леопардовим принтом і відкрити плечами. Вбрання мало величезний бант спереду і хвіст-шлейф ззаду.

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